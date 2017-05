Schwäbisch Gmünd | Montag, 01. Mai 2017 Montag, 01. Mai 2017

Königsturm: Schönster Blick auf die Gmünder Altstadt

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Der Arbeitskreis Alt-​Gmünd ist am 1 . Mai mit der bürgerschaftlichen Betreuung des historischen Königsturms in die Sommersaison gestartet.

40

2019

Die Ehrenamtlichen sorgen ab sofort wieder am allen Sonn– und Feiertagen für eine atemberaubenden Blick aus rundMeter Höhe auf die historische Innenstadt von Gmünd, Vorfreude herrscht auf die Remstalgartenschau, wenn der Königsturm in einem besonderen Blickpunkt stehen wird. Mehr dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.