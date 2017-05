Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. Mai 2017 Mittwoch, 10. Mai 2017

11 . Eurosolar-​Konferenz in Schwäbisch Gmünd

Fotos: rw

Stadtwerke und erneuerbare Energien – darum geht es in der 11 . Eurosolar-​Konferenz. 100 Fachbesucher aus ganz Deutschland treffen sich im Stadtgarten, um sich über die Chancen für Stadtwerke in der Energiewende auszutauschen.

Die Gmünder Stadtwerke sind Mitglied von Eurosolar, sie luden die Konferenzteilnehmer in den Stadtgarten ein, im Foyer präsentierten sich die Gmünder Stadtwerke und Unternehmen aus der Erneuerbare-​Energien-​Branche an Ständen.In einer dezentralen Energiewende kommt den Stadtwerken als lokalen Akteuren eine tragende Rolle zu, weil erneuerbare Energien lokal anfallen und dort genutzt werden können. Doch gerade hier sehen die Eurosolar-​Mitglieder Hemmnisse: die neue Fassung des Erneuerbare-​Energien-​Gesetzes und das Strommarktgesetz hinderten Stadtwerke und kommunale Unternehmen oft an der Entwicklung innovativer Projekte. Mehr darüber in der RZ vom. Mai.