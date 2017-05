Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 10. Mai 2017 Mittwoch, 10. Mai 2017

Elektrozügle fahren weiter

Der Gmünder Gemeinderat hat am Mittwoch einstimmig eine Ausgabe von 56 100 Euro für den Erwerb der beiden Elektrozügle genehmigt, zudem je 5000 Euro Zuschuss für den Betrieb in den Jahren 2017 und 2018 . T & M-Manager Markus Herrmann erklärte dazu, dieser Zuschuss werde nur „unter den schlechtesten Bedingungen“ in dieser Höhe fällig.

Derzeit gehören die beiden Zügle noch der Landesgartenschau Schwäbisch GmündGmbH. Mit deren Auflösung werden sie nun füran die Stadt verkauft – die die entsprechenden Mittel außerplanmäßig im Haushaltbereitstellt. Die Deckung erfolgt, so die Verwaltung, „aus für die Abrechnung der Landesgartenschau gebundenen Mitteln“. Die Stadt vermietet dann „zu marktüblichen Konditionen“ an die TM GmbH.Stadtrat Albert Scherrenbacher regte eine Ausdehnung der Routen bzw. eine Nord-​Süd-​Abdeckung an. Allgemein wurde begrüßt, dass die Elektrozügle der Stadt erhalten bleiben. Mehr am. Mai in der Rems-​Zeitung.