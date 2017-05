Ostalb | Mittwoch, 10. Mai 2017 Mittwoch, 10. Mai 2017

Heubach: Vermisste 71 -​Jährige tot aufgefunden

Fotos: gn

Die Polizeidirektion Ostalb unternahm noch einmal eine Suche nach der seit knapp einer Woche vermissten 71 -​jährigen Frau aus Heubach. Zu Pferde suchten vier Beamte den Wald bei Beuren ab. Sie fanden die Frau tot auf. Einen Hinweis auf Gewalteinwirkung gibt es nicht, so ein Polizeisprecher.

71

Die-​Jährige lebte im Demenzzentrum in Heubach. Noch in der Nacht und am Tag nach ihrem Verschwinden ließ die Polizei mit Rettungshunden und Hubschrauber nach der Vermissten suchen. Ohne Erfolg. Auch Wanderer und Kletterer waren informiert worden, Mitarbeiter des Demenzzentrums machten sich ebenfalls auf die Suche nach der Frau. Die vier berittenen Beamten der Polizeidirektion Einsatz aus Göppingen begannen am Vormittag mit der Suche. Südlich von Beuren entdeckten sie in der Verlängerung eines Feldwegs in einem unwegsamen Waldstück die Leiche der Frau. Wie der Polizeisprecher erläuterte, wurden die Pferde eingesetzt, weil man mit ihnen in schwierigerem Gelände unterwegs sein kann und überdies von erhöhter Position aus mehr sieht. Die Bergung erfolgte mit Hilfe der Bergwacht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.