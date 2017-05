Blaulicht | Mittwoch, 10. Mai 2017 Mittwoch, 10. Mai 2017

Kiloweise Rauschgift beschlagnahmt

Ein bemerkenswerter Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelang dieser Tage der Staatsanwaltschaft in Ellwangen in enger Zusammenarbeit mit Ermittlern der Kriminalpolizei. Zwei 30 und 51 Jahre alte Männer aus dem Raum Schwäbisch Gmünd gerieten bei den Rauschgiftfahndern in den Verdacht, in großem Stil gemeinschaftlich mit Rauschgift zu handeln.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet auch ein-​jähriger Mann — ebenfalls aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd — in den Fokus der Ermittler. Dieser steht im Verdacht, regelmäßig Drogen bei den beiden Männern erworben und selbst mit Rauschgift gehandelt zu haben.Nach richterlicher Anordnung wurden am Sonntagabend die Wohnungen der drei Beschuldigten durchsucht. Dabei konnten erhebliche Mengen an Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden. Außerdem wurden mehr alsEuro Bargeld beschlagnahmt, das mutmaßlich durch Drogenverkäufe eingenommen wurde.Insgesamt wurden bei den Ermittlungen neben dem Bargeld etwaKilogramm Marihuana, knappGramm Kokain sowie mehrere Kilogramm Streckmittel beschlagnahmt.Die drei Tatverdächtigen wurden im Rahmen der Durchsuchungsaktion vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montag den zuständigen Haftrichtern vorgeführt. Die beantragten Haftbefehle wurden erlassen und in Vollzug gesetzt. Die drei Beschuldigten wurden mittlerweile in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.