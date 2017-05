Ostalb | Mittwoch, 10. Mai 2017 Mittwoch, 10. Mai 2017

Nordumgehung Heubach: Kritik aus dem Stadtteil Buch an der Planung

Foto: gbr

Sowohl die Ortsdurchfahrt von Buch als auch die Gmünder Straße in Heubach sind von täglich mehr als 15 000 Autos belastet. Eine Nordumfahrung kann hier eine deutliche Entlastung bringen. Dies ist unstrittig. Über den Anschluss der „Rodelwiesen“ und der Gemeindeverbindungsstraße nach Böbingen gehen die Meinungen jedoch weit auseinander.

Dr. Günter Mezger hatte im Namen der Einwohner des Stadtteils Buch sowie eines Teils der Rodelwiesen-​Anwohner in der jüngsten Bürgerfragestunde des Heubacher Gemeinderats danach gefragt, ob man sich bei der Präsentation der Planung (am kommenden Dienstag) auch äußern dürfe. Es war klar, dass die Wortmeldungen dann nicht dazu dienen soll, um kräftig Beifall zu bekunden. Denn es ist ja nicht ganz neu, dass aus Bucher Sicht einige Punkte als verbesserungswürdig betrachtet werden. Was die Bucher konkret an der Planung stört, aber auch wie Anwohner aus den Rodelwiesen darüber denken und wie der Bürgermeister dazu steht, kann man am. Mai in der Rems-​Zeitung lesen!