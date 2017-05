Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 11. Mai 2017 Donnerstag, 11. Mai 2017

Gmünd: Autoausstellung in der Ledergasse

Galerie (1 Bild)

Foto: smm

Am Samstag, 13 . Mai, findet in der Ledergasse in Gmünd zwischen 9 und 17 Uhr eine große Ausstellung rund um das Thema Auto statt. Es ist eine Veranstaltung des Handels– und Gewerbevereins unter der bewährten Leitung von Einzelhändler Wolfgang Ruß. Sie findet bereits zum achten Mal statt — zum vierten Mal in der Ledergasse.

17

12

InsgesamtAussteller, davon zwölf Autohäuser, werden am Samstag ihre Produkte vorstellen. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt auch in diesem Jahr einem guten Zweck zugute: Bärbel Blaue von der Aktion Familie wird das Geld erhalten und hälftig auf die Aktionen „Gmünder machen Wünsche wahr“ und „Herzenswege“ verteilen. Mehr über die Großveranstaltung in der Ledergasse lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Mai. Hier werden die einzelnen Aussteller mit ihren speziellen Aktionen vorgestellt.