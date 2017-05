Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 11. Mai 2017 Donnerstag, 11. Mai 2017

Gmünder Weststadt: Baustart fürs neue Stadtteilzentrum

Foto: hs

In der Schwäbisch Gmünder Weststadt haben jetzt die Bauarbeiten für das zukünftige Stadtteilzentrum begonnen.

Als erster Schritt wird der Ostflügel der Stauferschule abgerissen. Dort soll der neue evangelische Kindergarten gebaut werden. Auch Bürger– und Jugendtreff, das Stadtteilbüro und weitere Einrichtungen entstehen dann in der Stauferschule, die zukünftig nur noch Grundschule sein wird. Mehr zu diesen Zukunftsplänen für die Weststadt am Freitag in der Rems-​Zeitung.