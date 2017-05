Kultur | Donnerstag, 11. Mai 2017 Donnerstag, 11. Mai 2017

Walter Giers‘ Kunst: So lange der Strom fließt

Galerie (2 Bilder)

Fotos: rw

Künstler, das wäre ihm zu eitel gewesen, „er sah sich immer mehr als Elektroniker“, sagt Viktor Giers in einem für die Jüngeren informativen, für die Älteren nostalgischen Film über seinen Vater, den Electronic-​Art-​Pionier Walter Giers.

80

60

70

1973

12

An seinem. Geburtstag versammelten sich seine und die Fans seiner Kunst – darunter die für die Gmünder Szene derer– under-​Jahre so bedeutsame Galeristin Edith Wahlandt – im Prediger-​Innenhof, der selbst ein höchst nostalgischer Ort ist. Hier ist immer noch, es sieht so aus wie im Jahr der Eröffnung des Kulturzentrums. Natürlich haftet an allem Patina und die Spur der Abnutzung. Dort wurde dieser Film vorgeführt, und es kam schon das Gefühl auf, als wäre Giers’ Geist anwesend. Mehr über die Walter Giers gewidmete Ausstellung in der RZ vom. Mai.