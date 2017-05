Kultur | Donnerstag, 11. Mai 2017 Donnerstag, 11. Mai 2017

Werner Koczwara und die Trollinger

Foto: wil

„Für eine Handvoll Trollinger“ heißt Werner Koczwaras neues Kabarett-​programm. Den Bewohnern Trollingens gilt seine ganze Aufmerksamkeit.

Von der Geburt bis zumNahtoderlebnis lässt Koczwara nichts aus, was dem Menschen passieren kann. Im Stuttgarter Renitenz-​Theater gibt er die „Trollinger" schon eine Weile. Jetzt hatte Werner Koczwara im Stadtgarten seine Heimpremiere und nahm das Publikum im vollbesetzten Baldungsaal mit nach Trollingen, also den Bach runter bis zum Holzweg und dann in die Binsen.Diese präzise Wegbeschreibung verhieß, welche Wortspiele und Seitenhiebe das Programm erwartete.