Donnerstag, 11. Mai 2017

Zimmerbach: Sanierung der Sandsteinfassade an der St. Cyriakus-​Kirche

Eine Kirche aus massiven Natursteinen hat ohne Zweifel ihren optischen Reiz. Allerdings sind die hellen Sandsteine empfindlich gegen Schadstoffe, die sich in der Luft und im Regen befinden. Auch Wind und Wetter setzen dem eher weichen Gestein im Laufe der Zeit zu – zum Beispiel in Zimmerbach.

Der Heilige Cyriakus gilt als Schutzpatron vor Frost und schlechtem Wetter. Die nach ihm benannte Dorfkirche in Zimmerbach konnte er allerdings nicht davor bewahren, dass die Elemente der Fassade in überJahren kräftigt zugesetzt haben. Wie man das Problem in den Griff bekommen kann und Wissenswertes über den Namenspatron des Gotteshauses erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Mai!