Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. Mai 2017 Freitag, 12. Mai 2017

B 298 -​Sanierung: Umleitungsverkehr über Wetzgau/​Rehnenhof

Dass die Sanierung der B 298 dringend notwendig ist, ist im Ortschaftsrat Rehnenhof/​Wetzgau jedem bewusst. Die Verkehrsführung während der Fahrbahndeckenerneuerung sorgt hingegen für wenig Freude. „Da rollt im wahrsten Sinne des Wortes etwas auf uns zu“, so Ortsvorsteher Weiß.

Die Sanierung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Beginn des ersten Bauabschnittes (oberhalb der Auffahrt beim Tabula) wird am. Juli sein. Wie genau die Umleitung aussieht und was der Ortschaftsrat tun möchte, um möglichst viele Autofahrer auf eine weiträumige Umfahrung hinzuweisen, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.