BMW brannte vollständig aus

Am Freitag gegen 12 Uhr stellte ein BMW-​Fahrer auf der Bundesstraße 29 in Höhe Lorch-​Waldhausen fest, dass irgendetwas an seinem Fahrzeug nicht stimmt. Er verließ die B 29 und parkte in der Nähe des Sportplatzes in Waldhausen. Kurz danach schlugen die ersten Flammen aus dem Motorraum seines BMW.

25000

Er alarmierte sofort die Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr Lorch war schnell mit acht Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort, dennoch brannte das Auto vollständig aus. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der Sachschaden wird auf rundEuro geschätzt.