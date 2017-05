Sport | Freitag, 12. Mai 2017 Freitag, 12. Mai 2017

Footvolley: Anmelden für das RZ-​Hobbyturnier am 1 . Juni

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

„Footvolley auf dem Gmünder Markplatz ist die beste Plattform, die wir uns wünschen können. Der Sport und die Atmosphäre an der Playa de Gamundia passen perfekt zu unserem Unternehmen. Das familiäre Zusammenspiel zwischen Verband, Veranstalter, Stadt und Sportler ist das, was wir auch unseren Kunden und Mitarbeitern vermitteln wollen. Bodenständige Professionalität macht Footvolley auf dem Gmünder Marktplatz aus“, erklärt Markus Sorg, Mitglied der Geschäftsleitung des Autohauses.

Das Autohaus Sorg verlost als Trikotpartner des Sparkassen Footvolley-​Cups auch in diesem Jahr wieder ein unterschriebenes Trikot, welches im Rahmen des Hobbyturniers der Rems-​Zeitung am. Juni verlost wird. Teilnahmekarten gibt es im Autohaus Sorg, Lorcher Straße, sowie am Skoda-​Promotionstand auf der Playa de Gamundia.Ab sofort können sich auch Hobbymannschaften für das Hobbyturnier der Rems-​Zeitung anmelden. Gespielt wird am Donnerstag,. Juni, abUhr auf dem Gmünder Marktplatz unter Flutlicht und auf dem Hauptspielfeld der Profis. Eine Hobbymannschaft sollte mindestens aus zwei Spielern und maximal aus vier Spielern bestehen. Es dürfen auch Mixed-​Teams starten. Wer kostenlos mitmachen möchte, sollte unbedingt eine E-​Mail an sport@​rems-​zeitung.​de schicken, in der der Teamname sowie die Anzahl der Spieler und eine Telefonnummer für Rückfragen enthalten sind.