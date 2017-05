Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. Mai 2017 Freitag, 12. Mai 2017

Kreisversammlung des DRK-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd in Bettringen: Aus Liebe zum Menschen

Fotos: bt

„Voller Stolz“ sprach der – am Freitag Abend wiedergewählte – Präsident des DRK-​Kreisverbands Joachim Bläse bei der Kreisversammlung über das von tausend ehrenamtlich Engagierten und 200 Hauptamtlichen Geleistete.

habenHelferinnen und Helfer im DRK-​Kreisverband Gmünd rundehrenamtliche Stunden geleistet, immer unter dem Motto „aus Liebe zum Menschen“. Aus Liebe zum Roten Kreuz hat der Stadtteil Bettringen unter anderem für Bewirtung, musikalische Umrahmung und eine schön geschmückte Uhlandhalle gesorgt; dem Ortsvereinsvorsitzende Sigmund Meyer galt ein besonderes Dankeschön. Die Verdienstmedaille des DRK-​Landesverbands hat Wolfgang Haalboom an Christian Funk verliehen. Haalboom kam gar nicht nach damit, Funks Verdienste aufzuzählen — etwa in der Bergwacht, beim Aufbau einer Jugendrotkreuzgruppe, generell in der Jugendarbeit, aber auch bei Einsätzen der Schnelleinsatzgruppe und des Technischen Dienstes nicht zuletzt beim Hochwasser in Gmünd. Immer wieder habe Funk seine hohe Leistungs– und Einsatzbereitschaft gezeigt.Auch andere besondere Ehrungen wurden vorgenommen. Mehr in der Rems-​Zeitung am. Mai.