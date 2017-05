Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. Mai 2017 Freitag, 12. Mai 2017

Lindenhof-​Werkstätten: Wertvolle Arbeit für wertvolle Menschen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Es ist ein Betrieb, der funktioniert wie viele andere. Und doch ist einiges anders. Mit einem Produkt möglichst viel Geld zu verdienen, gerät hier zur Nebensache. In der Vinzenz-​von-​Paul-​Werkstatt der Stiftung Haus Lindenhof zählt vor allem eines: Dass für jeden Beschäftigten die passende Arbeit gefunden wird.

Die Aufgaben sind hier klar verteilt. Eine Frau legt Miniatur-​Sattel und Strohballen auf das kleine, weiße Tablett, ein Mann ergänzt das ganze mit den restlichen Utensilien. Vertiefungen – in verschiedenen Größen und Farben – helfen, ebenso wie eine Schablone mit den aufgezeichneten Gegenständen dabei, alles richtig zu machen. Der eine arbeitet schneller, der andere langsamer, jeder in seinem Tempo. Vom Wert dieser Arbeit für Menschen mit Behinderung und von den verschiedenen Arbeitsbereichen berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Samstagsreportage.