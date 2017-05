Schwäbisch Gmünd | Freitag, 12. Mai 2017 Freitag, 12. Mai 2017

Wochenende: Nicht ohne mein Pferd

16 Seiten Wochenende-​Ausgabe warten auf die Leser/​innen der Rems-​Zeitung am Samstag. Mit einem Titelthema, das nicht unbedingt als „Frauenthema“ zu sehen ist und trotzdem von ihnen handelt: Warum Frauen zwischen Koppel und Reitstall aufblühen.

Hier gibt es Einblicke in eine Welt fast ohne Männer. Erklärungen zu Begriffen und Gegenstände, die mit Pferden und Reiten zu tun haben. In der Reihe „Kind+Kegel“ geht es um das Projekt „Findelbaby“, wenn Frauen ungewollt schwanger werden. Und in der Rubrik „Mensch+Technik“ blicken wir in eine Zeit zurück, in der Autofahren noch Männersache war und der Motor mit einer Handkurbel gestartet wurde. Schließlich gehören die acht Reiseseiten zum Standardangebot, genauso wie Rätsel und Comic oder die Rubrik Haus+Garten.lesenswerte Seiten, die das Wochenende schöner machen.