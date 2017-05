Schwäbisch Gmünd | Samstag, 13. Mai 2017 Samstag, 13. Mai 2017

Gmünd: HGV-​Autoausstellung in der Ledergasse

Galerie (16 Bilder)

Fotos: smm

Einen großen Publikumszuspruch fand die große Autoausstellung des Handels– und Gewerbevereins bereits am Samstagvormittag, 13 . Mai. Insgesamt 17 Teilnehmer haben sich in der Ledergasse in Gmünd aufgestellt, um bis 17 Uhr ihre Produkte zu präsentieren.

Darunter sind zwölf Autohäuser, die rundFahrzeuge mit in die Ledergasse gebracht haben. Der Erlös aus der Veranstaltung – er entsteht aus den Standkosten, die der HGV von den Teilnehmern verlangt – kommt auch in diesem Jahr einem guten Zweck zugute: Bärbel Blaue von der Aktion Familie wird das Geld erhalten und hälftig auf die Aktionen „Gmünder machen Wünsche wahr“ und „Herzenswege“ verteilen. Sie ging bereits am Vormittag zu allen Ausstellern, um sich mit einem kleinen Geschenk für die Unterstützung zu bedanken. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. Mai.