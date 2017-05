Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 14. Mai 2017 Sonntag, 14. Mai 2017

60 Jahre Gmünder Stadtjugendkapelle

Galerie (2 Bilder)

Fotos: msi

Seit ihrer Gründung im Jahr 1957 war die Schwäbisch Gmünder Stadt– Jugendkapelle vielen hundert Jugendlichen ein musikalisches Zuhause. Sie ist eine feste Größe in der Stadt.

Ihr 60-​jähriges Bestehen feierte sie im Prediger.

Viele Jugendliche erlernten ein oder gar mehrere Instrumente und erwarben neben musikalischen Kompetenzen auch noch wichtige Werte wie Gemeinschaft, Teamfähigkeit und Toleranz.

All das auf einem allzeit hohen musikalischen Niveau, so dass die Musikerinnen und Musiker in ihren blau-​weißen Uniformen mit den golden glänzenden Knöpfen schnell zu einer festen Größe im musikalischen Leben der Stadt wurden. Grund genug, um in einem Festakt mit vielen Ehrengästen einmal innezuhalten und auf das Erreichte zurück zu blicken. Und um feine Musik zu spielen. Mehr darüber in der RZ vom 15. Mai.