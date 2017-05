Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 14. Mai 2017 Sonntag, 14. Mai 2017

Degenfeld feiert Dorffest und Sängertreffen

In der Kalte-​Feld-​Halle fand das Dorffest und gleichzeitig das Sängertreffen des Liederkranzes Degenfeld statt.

SeitJahren richtet der Liederkranz nun schon das Sängerfest aus. Es soll aber kein Sängerwettstreit sein, sondern man trifft sich in der großen Sängerfamilie, um miteinander zu singen und zu schwätzen. Erwähnt wurde auch, dass der Kirchenchor in diesem Jahr sein-​Jahr– Jubiläum feiert und somit einer der ältesten evangelischen Kirchenchöre im Ostalbkreis sei. Außerdem fand eine große Ausstellung historischer Traktoren und Personenwagen rund um die Halle statt. Mehr darüber in der RZ vom. Mai.