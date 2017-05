Ostalb | Sonntag, 14. Mai 2017 Sonntag, 14. Mai 2017

Große Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr von Waldstetten und Wissgoldingen

Fotos: gn

Nie war sie so wertvoll wie heute! Dies gilt immer dann, wenn die Feuerwehr zu einem Einsatz ausrückt, um Leben zu retten, Brände zu löschen oder die Umwelt vor Schäden zu bewahren.

Wie gut die Floriansjünger aus der Gemeinde Waldstetten dies können, zeigten sie bei der Hauptübung,In der Werkstatt der Schreinerei König unmittelbar neben dem Wißgoldinger Feuerwehrhaus entstand am Samstag Nachmittag gegenUhr durch einen technischen Defekt an einer Maschine ein Entstehungsbrand. Durch die automatische Absaugung gab es ein Funkenüberschlag in das dortige Spänesilo, wodurch sich das Feuer schnell ausbreitete. Dieses Szenario war Aufgabenstellung bei der diesjährigen Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehren Waldstetten und Wißgoldingen. Wie die Floriansjünger mit dieser Aufgabe zurecht kamen und was alles dazu gehörte, steht in der Rems-​Zeitung vom. Mai!