Ostalb | Sonntag, 14. Mai 2017 Sonntag, 14. Mai 2017

Neue Ortsmitte in Spraitbach: Erster Abschnitt eingeweiht

Galerie (3 Bilder)

Fotos: dw

Mit festlicher Umrahmung durch den Liederkranz unter Leitung von Gundhild Tost sowie dem Musikverein wurde am Sonntag in Spraitbach in der neuen Ortsmitte der Bauabschnitt „Rathausanbau mit Bürgersaal und Platzneugestaltung“ eingeweiht.

Bürgermeister Ulrich Baum konnte unter den Ehrengästen politische Prominenz wie die. Landesbeamtin Gabriele Seefried in Vertretung von Landrat Klaus Pavel, die politischen Staatssekretäre Christian Lange und Norbert Barthle und Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Scheffold begrüßen. Ein Dank galt den am Bau beteiligten Firmen. Begrüßt wurden zudem die zahlreich gekommenen Spraitbacher Bürgerinnen und Bürger. Für sie soll die neu geschaffene Ortsmitte ein Ort der Begegnung sein, machte Bürgermeister Baum deutlich. Wer wissen möchte, wie die Veranstaltung ablief: In der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es einen ausführlichen Bericht dazu!