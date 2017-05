Sport | Sonntag, 14. Mai 2017 Sonntag, 14. Mai 2017

Tauziehfreunde Pfahlbronn belegen ersten Platz im Schwergewicht

Galerie (6 Bilder)

Fotos: edk/​mk

Am Sonntag fand in Pfahlbronn das Auftaktturnier der Tauzieh-​Landesliga Württemberg-​Bayern statt. Es wurden Wettkämpfe in der Jugend ( 450 -​kg-​Klasse), bei den Frauen ( 410 -​kg-​Klasse) und in zwei Gewichtsklassen bei den Männern (Halbschwergewicht bis 680 kg und Schwergewicht bis 720 kg) ausgetragen.

Die Tauziehfreunde Pfahlbronn starteten als Gastgeber in allen vier Klassen. Die Doibacher Löwen starteten in den beiden Männerklassen. In der Jugendklasse belegte Pfahlbronn den zweiten Platz. In der Vorrunde mussten sie sich nur gegen den TSV Buch geschlagen geben und haben somit nur zwei Punkte verloren. Auch im Finale konnten sie den TSV Buch nicht schlagen. Die Platzierungen:. TSV BuchPunkte;. TZF PfahlbronnPunkte;. TZC KaiserbergPunkte;. TZCE AffalterriedPunkte.Bei den Frauen konnten die Pfahlbronner sich den dritten Platz sichern. In der Vorrunde mussten sie einige Punktverluste einbüßen. Im Halbfinale konnten sie den Zug gegen den ASV Ladenburg nicht für sich entscheiden und zogen somit ins kleine Finale gegen den TZCE Affalterried ein. Hier konnten Sie dann in zwei Zügen gewinnen. Die Platzierungen:. TZC KaiserbergPunkte;. ASV LadenburgPunkte;. TZF PfahlbronnPunkte;. TZCE AffalterriedPunkt.Mehr in der RZ am. Mai.