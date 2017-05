Schwäbisch Gmünd | Montag, 15. Mai 2017 Montag, 15. Mai 2017

Bargau: Plan für neue Ortsmitte

Die Konsequenz aus der im Bau befindlichen Ortsumfahrung von Bargau ist die Neuplanung der Ortsmitte. Planerin Margot Rieg-​Zweig und Erwin Leuthe (Stadtplanungsamt) stellten dem Ortschaftsrats die Überlegungen vor.

Die Bürger, so Ortsvorsteher Franz Rieg, können sich weiter mit Anregungen einbringen. Bislang liegt ein Vorentwurf vor, jetzt soll es konkreter werden – bis September soll ein Plan daraus werden, und dann will die Stadt damit zu einem ELR-​Förderantrag gelangen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Neugestaltung der Bargauer OrtsmitteEuro vorgesehen.Die Planerin will die Fläche, bislang durchschnitten von der Ortsdurchfahrt der Landesstraße mit einer Belastung von täglichKraftfahrzeugen, als Platz wahrnehmbarer machen. Verkehr wird dort weiter fließen – aber es werden nur nochbisAutos sein. Tempoist vorgesehen.