Schwäbisch Gmünd | Montag, 15. Mai 2017 Montag, 15. Mai 2017

E-​Mobilität in Gmünd: Verwunderung über plötzlich verwaiste Ladesäulen

Die Begeisterung für E-​Automobilität scheint in Gmünd einen ziemlichen Dämpfer erlitten zu haben. Das zeigt eine ganze Reihe von Reaktionen verärgerter E-​Autobesitzer, die die RZ-​Redaktion erreichten.

Auslöser ist der Einstieg der Stadtwerke in ein neues Abrechnungssystem, was der Kundschaft an Ladesäulen plötzlich finanzielle Nachteile beschert. Es ist für alle Bürger auffallend, wie plötzlich die öffentlich geförderten Ladesäulen für Elektrofahrzeuge verwaist sind. Nur noch Behördenfahrzeuge oder ab und zu ein auswärtiges Auto sind an den Gmünder Ladestationen zu sehen. Dies verwundert auch deshalb, weil die Gmünder Stromzapfsäulen im Rahmen des sogenannten EMIS-​Projekts in den letzten Jahren bei ihren Inbetriebnahmen fast schon als Wahrzeichen für die Elektromobilität gelobt und auch mit öffentlichen Geldmitteln gefördert wurden. Über die Hintergründe mit den Sichtweisen von Betrroffenen und der Stadtwerke informiert die Rems-​Zeitung in ihrer Ausgabe am Dienstag.