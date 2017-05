Schwäbisch Gmünd | Montag, 15. Mai 2017 Montag, 15. Mai 2017

Hussenhofen: Was sich für die Remstalgartenschau 2019 ändern soll

Fotos: gbr, Pläne: Pfrommer & Röder

Die Rems fließt mitten durch den Ort Hussenhofen – aber nur an wenigen Stellen sieht man sie. Dies soll sich bis zur Remstalgartenschau ändern. Darüber hinaus ist vorgesehen, den Zugang zum Ufer möglich zu machen. Zum einen an einem Wasserspielplatz, zum andern in Form von Trittstufen.

Für die Remstalgartenschau im Jahrgibt es auf der Gmünder Gemarkung vier Projektbausteine – und einer davon ist das Remsufer in Hussenhofen. Dort zieht sich der Fluss parallel zur Ortsdurchfahrt auf einer Strecke von rundMetern relativ gerade durch den Ort. „Unser zentrales Thema für die Gartenschau lautet: Die Rems erlebbar machen“, sagt Landschaftsarchitekt Simon Finkbeiner im Hinblick auf das Konzept des Planungsbüros PfrommerRöder. Finkbeiner ist Mitarbeiter des Tiefbau-​, Garten– und Friedhofsamts der Stadt Gmünd. Was sich bisändern soll und warum es wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger ins Konzept einzubingen, steht in der Rems-​Zeitung vom. Mai!