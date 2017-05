Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 16. Mai 2017 Dienstag, 16. Mai 2017

Gmünder Altersgenossenvereine: 51 Gründer starten den AGV 1987

Galerie (1 Bild)

Foto: agv

Der Vorsitzende des Dachverbandes der Gmünder Altersgenossenvereine, Gerhard Bucher, hat es gehofft: „Der AGV 1987 wird wieder ein ganz Großer.“ Und er lag richtig.

Bereits beim Kennenlernstammtisch Ende März in der „Neuen Welt“ wareninteressierteer anwesend und die Hoffnung bestand zu Recht, dass diese Mitgliederzahl auch bei der Gründung erreicht wird. Und tatsächlich konnte der AGV Dachverband nun im „Bistro am Turm“ insgesamtinteressierteer begrüßen, die dann auch allesamt Mitglied im neuen AGVwurden. Einige weitere Personen stehen noch auf der Interessentenliste oder konnten bei der Gründung nicht dabei sein. Es könnten also noch einige Mitglieder mehr werden. Ausführlicher Bericht über die Gründungsversammlung am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.