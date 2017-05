Ostalb | Dienstag, 16. Mai 2017 Dienstag, 16. Mai 2017

Heubach: Einwohnerversammlung zur Nordumgehung

Eine Abstimmung war bei der Einwohnerversammlung in Heubach nicht vorgesehen. Vielmehr ging es um die Präsentation der bisher schon bekannten Details für die Planung der Nordumgehung sowie um die Möglichkeit, den Bürgern eine Plattform für Lob, Kritik und natürlich auch für Anregungen zu geben.

Vor Beginn der verbalen Präsentation durch das Regierungspräsidium und das mit der Vorplanung beauftragte Heubacher Ingenieurbüro Bartsch hatten Veranstaltungsbesucher in der Stadthalle ausreichend Gelegenheit, die an Stellwänden aufgehängten Pläne zu studieren. Zwar sind viele Details in diesem Planungsstadium noch gar nicht ermittelt (zum Beispiel die genauen Kosten der unterschiedlichen Varianten sowie die Berechnung der Lärmschutzmaßnahmen), aber man konnte schon recht gut erkennen, wohin in Sachen Nordumgehung die Reise gehen wird. In der Diskussion wurden die im Vorfeld schon geäußerten Argumente für und gegen die Direktanschlüsse des Baugebiets Rodelwiesen beziehungsweise der Gemeindeverbindungsstraße Böbingen-​Buch wiederholt. An der Tatsache, dass die Meinungen zur Nordumgehung in einigen Punkten auseinander gehen, änderte auch die Informationsveranstaltung in der Stadthalle nichts. Was bei der Einwohnerversammlung konkret gesagt wurde, steht in der Rems-​Zeitung vom. Mai!