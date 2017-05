Ostalb | Dienstag, 16. Mai 2017 Dienstag, 16. Mai 2017

Interessensgemeinschaft für den Schienenkorridor Stuttgart-​Nürnberg wird aktiv

Mitglieder der Interessensgemeinschaft für den Schienenkorridor Stuttgart-​Nürnberg sind jüngst zu einer erneuten Sitzung zusammengetroffen. Das gemeinsame Anliegen hat große Bedeutung für den gesamten Ostalbkreis; auch der zweigleisige Ausbau ist großes Thema.

Ein Schwerpunkt des Treffens waren die Möglichkeiten eines langfristigen und flexiblen Ausbaus des Schienenkorridors sowie die nächsten durch DB Fernverkehr vorgesehenen Angebotsverbesserungen auf den Schienenstrecken zwischen Stuttgart und Nürnberg. Hier ergibt sich bereits voraussichtlich ab Herbst dieses Jahres eine Perspektive für eine weitere Verbesserung von Fernverkehrsverbindungen zwischen Stuttgart und Nürnberg. Zusammen mit der Inbetriebnahme der Schnellverkehrsstrecke zwischen Nürnberg und Erfurt führt dies zu einer noch besseren Anbindung der Region Ostwürttemberg und des Ostalbkreises sowohl Richtung Berlin als auch Richtung Stuttgart und damit in alle von dort erreichbaren Fernverkehrsrelationen. Zusammen mit den weiteren Verbesserungen der Riesbahn Richtung Donauwörth und München sowie der Brenzbahn Richtung Ulm entwickelt sich in Aalen ein neuer starker Eisenbahnknotenpunkt.