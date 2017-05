Rems-Murr | Dienstag, 16. Mai 2017 Dienstag, 16. Mai 2017

Remstal: Am Badesee werden Bürgerwünsche umgesetzt

Galerie (8 Bilder)

Fotos: hs

Viele Sonnenanbeter und Badefans sowohl aus dem Rems-​Murr– als auch aus dem Ostalbkreis lieben die beiden Naturbadeseen bei Waldhausen und Plüderhausen, während der gesperrte Gmünder Schießtalsee weiterhin auf seine Sanierung wartet. An der Kreisgrenze gibt es aktuell eine rege Bautätigkeit, die den Freizeitwert des Remstals weiter steigern wird.

Vor allem die Gemeinde Plüderhausen will die Remstäler noch rechtzeitig zur Hauptbadesaison ab voraussichtlich Mitte Juni mit einer neuen, familienfreundlichen Strandlandschaft am Naturbadesee überraschen. Dort herrscht aktuell jedoch noch rege Bautätigkeit.Bürgermeister Andreas Schaffer erklärt im Gespräch mit der Rems-​Zeitung: „Eigentlich wollten wir jetzt schon im Mai mit den Maßnahmen fertig werden, doch das Wetter hat uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.“ Schaffer schürt jedoch Vorfreude auf das, was am besonders publikumsintensiven Westufer des Sees mit seinen ansonsten streng naturbelassenen Ruhezonen für die Tier– und Pflanzenwelt geschaffen wird. Das Projekt sei mit starker Beteiligung von Bürgern und Badegästen entwickelt und deren Wünsche umgesetzt worden. Das Schönste: Es werden weiterhin keine Eintrittsgelder fürs Badevergnügen verlangt. Einzelheiten dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.