Kultur | Dienstag, 16. Mai 2017 Dienstag, 16. Mai 2017

Theater im Stadtgarten: Schwaben-​Sheriff mit Wieland Backes

Galerie (1 Bild)

Foto: wlb

Das Leben ist ein Karussell und manchmal sind drehen sich die seltsamsten Typen darauf, aber nichts bleibt ewig. Das dürfte die Aussage von Oliver Storz’ Komödie über den Sheriff von Linsenbach sein, deren bescheidenen Inhalt die WLB recht gut umsetzte.

Zum Abschluss der Theaterreihe fand eine Uraufführung ihren Weg auf die Bretter des Parlersaals. Als Hundertminutenstück war sie eine passende Einstimmung zum Schlager-​Grand Prix am gleichen Abend – eine ansehnliche Show mit seichtem Inhalt und viel Harmonie. Oliver Storz Komödie ist nicht mehr taufrisch, und das merkte man ihr jede Minute an. Mehr über die Aufführung in der RZ vom. Mai.