Ostalb | Dienstag, 16. Mai 2017 Dienstag, 16. Mai 2017

Treff der Kreativen: Kunstmarkt in Böbingen

Das letzte Maiwochenende reserviert man in Böbingen für zwei Ereignisse: die Hocketse der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus – und den Kunstmarkt im Rathaus.

16

Beide Events ergänzen sich, man kommt sich nicht in die Quere, sondern profitiert noch voneinander. Die Besucher des einen gehen auch zum anderen. Der Kunstmarkt in Böbingen geht in sein neuntes Jahr, seitwird er regelmäßig veranstaltet: „Eine tolle Geschichte über so viele Jahre“, sagt Bürgermeister Jürgen Stempfle. „Es war damals einfach ein Versuch. Der Kunstmarkt im Mai hat sich gut etabliert, andere finden schließlich eher in der Adventszeit statt. Das hier ist schon etwas Besonderes.“ Mehr über den Kunstmarkt in Böbingen in der RZ vom. Mai