Sport | Mittwoch, 17. Mai 2017 Mittwoch, 17. Mai 2017

FC Normannia Gmünd II: Sofortiger Rückzug

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Diese Entscheidung hatte sich abgezeichnet, nachdem man zu den letzten beiden Punktspielen schon keine Mannschaft stellen und nicht antreten konnte: Der FC Normannia Gmünd hat seine zweite Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen und steht damit als erster Absteiger aus der Bezirksliga fest.

23

23

19

18

Helmut Vogel bekam am Dienstagabend schriftlich Bescheid von den Verantwortlichen des FC Normannia Gmünd: „In einer E-​Mail begründet der FC Normannia Gmünd den Rücktritt mit der angespannten Personalsituation rund um die U“, erklärt der Bezirksspielleiter. „Nach intensiven Besprechungen sei man zu dem Entschluss gekommen, die Uabzumelden“, teilte der FCN dem Spielleiter des Bezirks mit. Bedrückt gab der Fußball-​Bereichsleiter der Normannia, Heinz Eyrainer, diese Entscheidung bekannt: „Es war zu keiner Zeit die Absicht, die Mannschaft zurückzuziehen. Ganz im Gegenteil, wir haben alles versucht, die Mannschaft im Spielbetrieb und in der Bezirksliga zu halten.“ Eyrainer führt Verletzungspech auf, dass es nun keine andere Möglichkeit mehr gab. „Die Verletzungen im Kader häuften sich derartig, dass wir einfach nicht mehr reagieren konnten. Alle Bemühungen, weitere Spieler aus der ersten Mannschaft und den A-​Junioren zu akquirieren, mussten eingestellt werden, da die einsatzfähigen Verbandsliga– und U-​-​Spieler regeltechnisch festgespielt sind und wir nicht die erforderliche Anzahl an Spielern aufs Feld hätten schicken können. Da es uns um Fairness und Gerechtigkeit geht, mussten wir schweren Herzens diesen Entschluss fassen.“ Mehr dazu in der RZ vom. Mai.