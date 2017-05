Ostalb | Mittwoch, 17. Mai 2017 Mittwoch, 17. Mai 2017

Heubach: Wohn– und Aufenthaltsqualität in der Kernstadt steigern

Bei einer Kernstadtsanierung geht es keineswegs nur um eine optische Verschönerung des Stadtbilds. Im Fokus steht vielmehr die Attraktivität einer Innenstadt als Ort zum Leben, Wohnen, Arbeiten, Lernen, Feiern und zum Einkaufen. Das Programm für Heubach hat die „Soziale Stadt“ im Fokus.

Bei diesem Projekt, für das die Stadt unterm Rosenstein über einen Zeitraum von acht Jahren einen Förderrahmen von mehr als einer Million Euro bewilligt bekommen hat (und die Option auf eine Verlängerung und Aufstockung besteht), geht es einerseits um öffentliche Maßnahmen zur Aufwertung des Quartiers. Andererseits werden auch private Sanierungsmaßnahmen gefördert.Bei der Informationsveranstaltung für die „Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Kernstadt Heubach und Umgebung“ appellierte der Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting daher an die Einwohner: „Das Projekt lebt von ihrer Beteiligung!“ Welche Maßnahmen in Heubach vorgesehen sind, steht in der Rems-​Zeitung vom. Mai!