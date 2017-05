Blaulicht | Mittwoch, 17. Mai 2017 Mittwoch, 17. Mai 2017

Schäden verursacht, Fahrerflucht begangen

Bereits zwischen dem Samstagabend und Sonntagnachmittag, 29 . und 30 . April, beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren einen Opel. An dem Pkw, der im genannten Zeitraum in der Straße Sommerrain abgestellt war, entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Das Verursacherfahrzeug dürfte blau gewesen sein.

80

Am Mittwochvormittag,. Mai, streifte zwischenundUhr ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Justinus-​Kerner-​Straße abgestellten VW am rechten Außenspiegel. Der Verursacher fuhr einfach weiter und hinterließ mehrere hundert Euro Schaden.Hinweise auf den Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Gmünd unter Telefon/​entgegen.