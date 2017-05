Kultur | Mittwoch, 17. Mai 2017 Mittwoch, 17. Mai 2017

Theater in Böbingen: Die Ehe — ein Traum

Foto: afre

Eine Frau und ein Mann sind seit zehn Jahren verheiratet, sie sind beide um die 40 und erzählen in Dialogen ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Ehe: „Die Ehe – ein Traum“.

Eingeladen zu dieser Aufführung hatte der Geschichts– und Heimatverein Böbingen in Kooperation mit dem Kulturbeirat. Das allgemein-​menschliche Thema lockte nicht nur Böbinger, sondern auch viele auswärtige Besucher in den Böbinger Bürgersaal. Um es gleich vorwegzunehmen: einhellige Begeisterung nach der Aufführung. Insbesondere wegen der hohen Schauspielkunst des Ehepaars Helene ( Ella Werner ) und Karlheinz ( Stefan Österle ).