FC Normannia: Sechs-​Punkte-​Polster verteidigen in Berg

Die 1 : 4 -Heimniederlage gegen den FC Wangen tat weh und sorgt dafür, dass der FC Normannia Gmünd noch Punkte braucht, um endgültig gesichert zu sein. Auswärts beim TSV Berg gilt am Samstag, Anpfiff ist um 15 . 30 Uhr, den Vorsprung auf den Tabellenelften zu verteidigen.

Diese Heimklatsche konnte zur Pause noch niemand der Beteiligten auf dem Schirm haben. Der FC Normannia Gmünd war in Führung gegangen und nach dem Ausgleich drauf und dran, daszu erzielen. Der FC Wangen war mit demgut bedient. „Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt“, blickt Beniamino Molinari zurück, „und hätten in Führung gehen müssen“. Danach ging es dann aber schnell in die andere Richtung, der FCN baute in allen Belangen merklich ab, was die Gäste mit drei Treffern quittierten. „Unsere zweite Halbzeit war nicht gut, wir haben weniger investiert als Wangen“, weiß Molinari, dass von seiner Mannschaft viel zu wenig kam nach dem Seitenwechsel und dieZuschauer vergeblich auf ein Normannia-​Aufbäumen gegen die. Niederlage im. Saisonspiel warteten.So ist der erhoffte große und vorentscheidende Schritt Richtung Klassenerhalt aus– und ist punktemäßig alles beim Alten geblieben. Der FCN rangiert mitZählern auf dem neunten Tabellenplatz und muss zwangsläufig weiterhin den Blick nach unten richten. Mehr dazu in der RZ vom. Mai.