Generalsaniert: Adalbert-​Stifter-​Realschule

Fast vier Jahre Bauzeit, 4 , 58 Millionen Euro Baukosten, eine grundlegende Sanierung nach über 40 -​jähriger Nutzung, eine komplexe schuleigene Netz-​Infrastruktur für digitale Medien – an der Adalbert-​Stifter-​Realschule „hat sich richtig was verändert“, sagte Erster Bürgermeister Joachim Bläse, in dessen Ressort die Schulen fallen.

Der Schulbetrieb ging in diesen vier Jahren selbstredend weiter, was von Lehrern, Schülern und den am Bau Beteiligten einiges an Organisations– und Improvisationstalent verlangte, und gute Nerven sowieso. Offizielle Einweihung war in einem Raum, den es zuvor nicht gab: die ASR hat ein großzügiges Foyer erhalten, in dem es gleich eng herging – die Schulband unter der Leitung von Benjamin Elser brauchte Platz. Und sie bewies, dass die ASR mit ihrem Musikzug und als Bildungspartner der Musikschule etwas Einzigartiges in der Gmünder Schullandschaft besitzt: So ausgefeilt funky spielt kein anderes Schulensemble. Das Musikzug-​Motto war an der Wand plakatiert: „We will make you rock“. Die Zuhörenden waren geplättet. Mehr darüber in der RZ vom. Mai.