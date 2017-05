Ostalb | Donnerstag, 18. Mai 2017 Donnerstag, 18. Mai 2017

Löwenmarkt der Werbegemeinschaft in Lorch

Mit Flohmarkt, Bühnenprogramm, Hobbykünstler-​Ausstellung, dem verkaufsoffenen Sonntag und vielen Ständen der Vereine wird beim diesjährigen Lorcher Löwenmarkt vom 19 . bis 21 . Mai drei Tage lang ein buntes Programm geboten. Eröffnung ist am Freitag, 19 . Mai, um 18 . 30 mit dem Fassanstaich durch Bürgermeister Karl Bühler auf der Bühne am Bürgerhaus.

Wie gewohnt lädt zum Löwenmarkt die „Gemeinschaft Lorcher Hobbykünstler“ zu ihrer Ausstellungseröffnung ein. Die Eröffnung der Ausstellung ist am Freitag um 20 Uhr im Bürgerhaus. Am Samstag erwartet die Besucher des Löwenmarktes dann ab 11 Uhr ein buntes Markttreiben in der Innenstadt. Auch die Schützengilde Lorch e.V. und die Fliegergruppe Lorch sind im Jahr 2017 wieder auf dem Löwenmarkt vertreten. Einen Flohmarkt und einen Rummelplatz wird es ebenfalls wieder geben. Am 21. Mai nehmen außerdem viele Lorcher Geschäfte ab 13 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag teil.

Warum es sich lohnt, der Klosterstadt im Remstal am Wochenende einen Besuch abzustatten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag, 19. Mai.