Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 18. Mai 2017 Donnerstag, 18. Mai 2017

Spatenstich: Aus Klärwerk wird Gmünder Klärpark

Fotos: hs

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich fiel am Donnerstag der Startschuss für das größte Gmünder Investitionsvorhaben der letzten Jahre: Die Sammelkläranlage Zollerwiesen wird für zehn Millionen Euro erweitert und modernisiert, damit dem dynamischen Wachstum der Stadt angepasst.

Imposantes Bild, dem Investitionsvolumen würdig:blitzsauber Spaten standen bereit und funkelten in der Sonne den Gästen entgegen. Allein schon bei diesem Anblick wurde klar, dass bei diesem Bauwerk viele Beteiligte notwendig sind. Immer wieder wurde in der Vorplanung von der Bauherrschaft bedauert, dass der Bürger Notwendigkeit, Funktion und Präsenz einer der größten der modernsten Kläranlagen im Remstal kaum wahrnehme. Gegen diesen Eindruck kämpfte Baubürgermeister Julius Mihm an, als er einige gute Gedanken und Ideen ins Spiel brachte: Die Gmünder Kläranlage sei im Grunde genommen ein interessanter Klärpark, deren Technikbauten sich doch auch sehen lassen können. Aus Richtung Stuttgart kommend und von der Baus betrachtet, sei dieser Klärpark ja auch der erste Eindruck, der von der Stadt Gmünd wahrgenommen werde. Mihm regte an, diesen Gmünder Klärpark aus dem Schattendasein zu holen und mittels einer Infostation am vorbeiführenden Remstalradweg zu einer Sehenswürdigkeit zu machen.Mehr zu diesem Großvorhaben am Freitag in der Rems-​Zeitung.