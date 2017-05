Ostalb | Freitag, 19. Mai 2017 Freitag, 19. Mai 2017

Dieter Zich aus dem Mögglinger Gemeinderat verabschiedet

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Nach 33 Jahren als Gemeinderat bat Dieter Zich um Entbindung von diesem Ehrenamt. Bürgermeister Adrian Schlenker würdigte den Einsatz von Zich, der stets mit großem Interesse und immer wieder auch mit kritischen Anmerkungen das Wohl der Gemeinde Mögglingen über diesen langen Zeitraum mitgestaltet hatte.

19

Seinen Dank adressierte der Schultes auch an Inge Zich, die das Engagement ihres Mannes mitgetragen hat. Wer für Dieter Zich in den Mögglinger Gemeinderat nachrückt und worüber das Gremium in der Sitzung am. Mai sonst noch beraten hat, steht in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!