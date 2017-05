Blaulicht | Freitag, 19. Mai 2017 Freitag, 19. Mai 2017

Frontalzusammenstoß: Mehrere Verletzte

Galerie (1 Bild)

Fotos: hs

Auf der Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Bartholomä ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren und bei dem es mehrere Verletzte gab.

16

20

22

33

30

47

40

25

000

Der Unfallverursacher war in einem VW Golf von Lauterburg in Richtung Bartholomä unterwegs, als ihn gegenUhr, kurz nach Lauterburg, wohl eine Wespe so irritierte, dass er auf die Gegenfahrspur geriet. Dort prallte der-​Jährige mit einem entgegenkommenden Pkw Opel zusammen, der anschließend nach rechts von der Straße abkam. DessenJahre alte Fahrerin zog sich, wie ihre-​jährige Beifahrerin, wohl eher leichte Verletzungen zu. Das Verursacherfahrzeug stieß in der weiteren Folge frontal in einen nachfolgenden Pkw im Gegenverkehr, bei dem es ebenfalls um einen Opel handelte, und kippte anschließend auf das Dach. Im zweiten Opel wurde der-​jährige Fahrer so eingeklemmt, dass ihn die alarmierte Feuerwehr aus dem Pkw retten musste, indem sie die Fahrertür mit einem Spreizer öffnete. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Essingen, Lauterburg und Bartholomä, mit insgesamtEinsatzkräften. Der Golf kippte nach dem letzten Anstoß auf das Dach, dessen Fahrer konnte jedoch ohne technische Mittel, aber wohl auch mit schweren Verletzungen, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergungen blockiert, der Verkehr konnte jedoch örtlich so über Feldwege geführt werden, dass keine größeren Störungen entstanden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf zusammen etwaEuro geschätzt.