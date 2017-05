Blaulicht | Freitag, 19. Mai 2017 Freitag, 19. Mai 2017

Unterbettringen: Auto stürzt in Bach

Galerie (5 Bilder)

Fotos: rw

Direkt vor der Brücke Weiler Straße kam am Freitag gegen 16 . 30 Uhr ein Pkw nach rechts von der Straße ab. Der BMW stürzte über drei Meter tief in den Bach, kurz vor dem Wehr. Er versank fast bis zum Dach im Wasser. Eine Person wurde verletzt. Die Weiler Straße ist gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Offenbar kam der Pkw aus dem nahen Kreisverkehr. Dabei verlor der Fahrer wohl die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts über den an dieser Stelle abgesenkten Randstein, durchbrach einen Zaun und stürzte die steile Böschung hinab in den verhältnismäßig tiefen Gumpen vor dem Wehr. Eine Person wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Gmünder und Bettringer Feuerwehr ist im Einsatz, mittels Abschleppwagen oder — falls dies nicht möglich ist - mit einem Kranwagen soll der BMW geborgen werden. Die Brücke an der Weiler Straße ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.