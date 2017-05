Kultur | Freitag, 19. Mai 2017 Freitag, 19. Mai 2017

Vorschau: Großes Theater für kleine Leute

Fast jede zweite Woche ein Theaterstück für Kinder und Jugendliche, die Konzertreihe „Ohren auf! Konzerte für kleine Leute“ – für diese Zielgruppe hat die Kooperation von Kulturbüro, Theaterwerkstatt, Volkshochschule und Philharmonie einiges zu bieten.

Die Zusammenarbeit besteht seit Jahren, sie hat sich bewährt. Die Kindertheaterreihe mit ihren diversen Spielstätten – Prediger, Theaterwerkstatt und Gemeindehallen in den Stadtteilen – ist gut ausgelastet, sagt Corina Zorniger (Kulturbüro), zubisProzent. Besonders gut liefen in der zu Ende gegangenen Saison/​die Stücke für Schulen, die vormittags aufgeführt werden. Die Landestheater bieten Vor– und Nachbereitungen der Stücke durch Theaterpädagogen an den Schulen an. Mehr über die neue Theater– und Konzertsaison für Kinder in der RZ vom. Mai.