Schwäbisch Gmünd | Freitag, 19. Mai 2017 Freitag, 19. Mai 2017

Wochenende: Karriere — und dann?

Galerie (1 Bild)

Wieder naht das Wochenende, wieder gibt es am Samstag in der Rems-​Zeitung eine 16 -​seitige Wochenende-​Beilage. Das Titelthema kommt nicht ganz zufällig und beschäftigt sich mit Fußball. Denn das Leben als Profi ist eine Karriere mit Ablaufdatum. Als Beispiele dienen u.a. die Ex-​VfBler Hitzlsperger, Buchwald, Immel oder Elber.

Viele Berufskicker planen während ihren Glanzzeiten nicht für die Zeit abseits des Rasens. Unsere Beispiele zeigen, wer’s gemacht hat, und wer nicht. Außerdem in der Wochenende-​Beilage: Die Serie „Kind+Kegel“ mit dem Thema „Geschenkekiste aus dem Spieleladen“, oder wie funktioniert Telefonieren übers Internet („Mensch+Technik“) und dann noch in der Rubrik „Haus+Garten“ wie man dem Schädling Buchsbaumzünsler Herr werden kann. Dazu kommen wie immer acht Reiseseiten sowie Comic und Rätsel. Na, Appetit bekommen? Am Samstag in Ihrer Rems-​Zeitung.