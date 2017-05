Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 02. Mai 2017 Dienstag, 02. Mai 2017

Drama und Gustav und Sieglinde: Gelege erneut überflutet

Foto: hs

Das Hoffen und Bangen um den Nachwuchs des Gmünder Schwanenpaars Gustav und Sieglinde geht weiter. Erneut hat ein Hochwasser im Remspark das Nest mit dem Gelege in Mitleidenschaft gezogen.

Nach heftigen Regenfällen hatte sich am Dienstagmorgen in der Rems ein plötzliches Hochwasser entwickelt, das die Uferzonen überflutete. Das Nest von Gustav und Sieglinde, wo seit etwa vier Wochen gebrütet wurde, ist zwar nicht fortgespült worden, doch stand es zeitweise im eiskalten Wasser. Zwei von fünf Eiern sind zudem verschwunden. Schwanen-​Betreuer und –Experte Hans Stollenmaier hat keine Hoffnung mehr, dass die verbliebenen drei Eier ausgebrütet werden können. Sie lagen zu lange in der Kälte des unter– und umspülten Nestes und wurden auch vom Schwanenpaar aufgegeben. Es gibt jedoch neue Hoffnung. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.