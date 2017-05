Sport | Dienstag, 02. Mai 2017 Dienstag, 02. Mai 2017

Erste Damenmannschaft des GC Hetzenhof startet erstmals in der 2 . Bundesliga

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Der verdiente Lohn konstant guter Leistungen war im vergangenen Jahr der Aufstieg in die 2 . Bundesliga – jetzt stellt sich das verstärkte Team der neuen Herausforderung, als eines von nur vier baden-​württembergischen Bundesligateams. Beim Heimspiel am 7 . Mai auf der Anlage des Golf-​Clubs Hetzenhof (Lorch) haben Zuschauer die Gelegenheit, Spitzengolf live, hautnah und kostenfrei zu erleben.

Die Vorfreude wie auch die Anspannung könnte nicht größer sein. Das fast ausschließlich aus Eigengewächsen bestehende Damenteam fiebert dem ersten Auftritt in der. DGL-​Bundesliga entgegen. Mit einem durchschnittlichen Handicap von knapp übersind im Team absolute Top-​Spielerinnen am Werk. Seit November bereiten sich die Damen unter Leistungssport Gesichtspunkten auf die große Herausforderung vor. „Das Heimspiel verspricht absolutes Spitzengolf, das es nicht alle Tage in unserer Region zu sehen gibt“, verspricht Hetzenhof-​Präsident Roland Schoetz den Besuchern.„Es ist die reine Freude, dieses junge und motivierte Team zu unterstützen und spielen zu sehen“, sagt Schoetz, der den großen Erfolg sicherlich nicht zu Unrecht dem langfristig angelegten Jugendförderprogramm des Clubs zuspricht. Das Team besteht bis auf ganz wenige Ausnahmen aus Spielerinnen, die das Golfspiel auf dem Hetzenhof erlernt haben.Mehr in der RZ am. Mai.