Blaulicht | Dienstag, 02. Mai 2017 Dienstag, 02. Mai 2017

Ins Schulgebäude eingebrochen

Innerhalb eines Schulgebäudes im Universitätspark in Schwäbisch Gmünd wurden verschiedene Türen aufgebrochen. Aus einem verschlossenen Schrank wurde eine Kasse mit fünf Euro Bargeld entwendet.

4000

07171

3580

Die Täter richteten dazu Sachschaden von rund 4000 Euro an. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Täter über eine nicht verschlossene Türe ins Gebäude gelangten und dort anschließend im Inneren liegende verschlossene Türen aufbrachen. Der Einbruch erfolgte in der Nacht von Sonntag auf Montag und wurde am frühen Montagmorgen entdeckt. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd nimmt dazu unter Telefon 07171/3580 entsprechende Hinweise entgegen.