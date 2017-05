Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 02. Mai 2017 Dienstag, 02. Mai 2017

Lernwerkstatt für Flüchtlinge künftig im Osten der Stadt

Fotos: bt

Künftig wird die Gmünder Lernwerkstatt für Flüchtlinge direkt neben der Flüchtlingsunterkunft in der Benzholzstraße 6 untergebracht. Flüchtlinge sollen hier mit Holz, Metal und Glas umgehen und Deutsch lernen; das wurde am Dienstag im Kreistags-​Ausschuss für Soziales und Gesundheit beschlossen.

Vor der eigentlichen Ausschusssitzung in der neuen Gemeinschaftsunterkunft (GU) auf dem Hardt besichtigte das Gremium den künftigen Standort der Lernwerkstatt – früher noch auf dem Hardt zu finden, derzeit in einer Zwischenlösung in der Jahnstraße. Es bedarf schon einiger Phantasie, im früheren metallverarbeitenden Betrieb in der Benzholstraße die Lernwerkstatt zu sehen, zudem das Projekt FIBB, Frauen in Beruf und Bildung. Entscheidendes Argument für die Umsiedlung: Die verbesserte Erreichbarkeit für Flüchtlinge – der Weg von der Oststadt oder vom Hardt in die Nachbarschaft des Gmünder Hallenbads ist weit. Auch fürs Hausmeisterteam ist dieser Weg aufwändig. Bürgermeister Bläse nannte zudem die Nähe zum Sozialen Dienst wichtig.