Dienstag, 02. Mai 2017

Maiennacht: Unbekannte wüteten im Stadion

Mit einem Maischerz hat das gewiss nichts mehr zu tun: Unbekannte haben im Stadion am Berufsschulzentrum gewütet und schwere Schäden hinterlassen.

Sportgeräte wie Tore, Hürden, Matten oder Hürden wurden beschädigt oder zerstört. Besonders betroffen sind die Leichthatleten der LG Staufen, die im BSZ-​Stadion in Oberbettringen trainieren und dort am kommenden Wochenende auch wieder einen Wettkampf ausrichten wollen.Näheres zu diesem unschönen Maiennacht-​Vorfall am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.